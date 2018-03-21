Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, polis tarafından hırsızlık olaylarıyla ilgili düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 4 kişi yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli mahallelerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptıkları çalışma sonrası, F.G. ve İ.K., T.A. ile E.G. isimli kadınları gözaltına aldı. Üst aramalarında 'maymuncuk' denilen kilit açma anahtarı ve pense ile 500 lira para ele geçirilen şüphelilerin Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa'da çok sayıda hırsızlığa karıştıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da hırsızlık olaylarıyla ilgili 4 kişi yakalandı
Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, polis tarafından hırsızlık olaylarıyla ilgili düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 4 kişi yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli mahallelerde...
21 Mart 2018 Çarşamba 16:53
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