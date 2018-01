(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da ciğer karaborsa oldu

'KEBAP diyarı' olarak bilinen Şanlıurfa'da canlı hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte ciğer sıkıntısı yaşanmaya başladı. Ciğerin karaborsaya düşmesiyle kebapçılar, çareyi çevre illerden sipariş vermekte buldu. Şanlıurfa'da, kent ile özdeşleşen ve gelenek haline gelen ciğer kebabı son günlerde canlı hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte kebapçılarda sakatat ürünleri sıkıntısı baş gösterdi. Kentte günlük küçük ve büyükbaş hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte 20-25 liradan satılan sakatat, 30-35 liradan satılmaya başlandı. Ciğer fiyatlarının artmasıyla birlikte kebapçılar, müşterilerini boş göndermemek için çevre illerden sakatat ürünleri sipariş ediyor. Sabah kahvaltısından itibaren gün boyu tüketilen ciğerde sıkıntı çekildiğini belirten Kasaplar Odası Başkanı Abbas Tumbul, canlı hayvan kesiminin azalmasıyla sakatat fiyatlarının arttığı ve talebe cevap vermediğini söyledi. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte artan yem fiyatlarına endeksli olarak hayvan kesiminin ciddi oranda azaldığını ifade eden Tumbul şunları söyledi: "Şanlıurfa'da 1000'in üzerinde ciğerci bulunmaktadır. Bunların her biri günlük 5-10 kilo ciğer tüketirse ortalama ortaya çıkar. Türkiye'ye gelen ithal et ciğerin eksikliğine neden oldu. Şanlıurfa'da bizler kesim yapamıyoruz. Daha önceden ciğerin kilosu 20-25 liraya satılırken şimdilerde bu fiyat 40 liraya kadar gelmeye başladı. Ciğer dürümü daha önceden 10 liraya satılırken şimdi 20 liraya satılmaya başlandı. Günlük Şanlıurfa'da 3-5 ton arasında ciğer tüketiliyor. Şimdi bu sayı 2 tona düştü. Geriye kalan talebi kasap ve lokantacılar, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Erzurum gibi çevre illerden sakatat temin etmeye başladı. Bu soruna biran önce çözül bulunması gerekiyor." 'CİĞER SIKINTI KARA KARA DÜŞÜNDÜYOR' Şanlıurfa'da müşterilerine ciğer yetiştirmekte zorlandığını ifade eden kebapçı Nadir Baydilli, şöyle konuştu: "Şanlıurfa'da şimdiye kadar ciğer sıkıntısı yaşanmıyordu. Bu kış hayvan kesiminin azalmaya başlaması ve ithal etlerin yurda sokulmasıyla yeteri derecede desteklenmeyen yerli besicilerimiz bu işi yavaş yavaş bırakmak zorunda kalıyor. İthal olarak Türkiye'ye getirilen etlerde sakatat ürünlerini gelmiyor. Yerli besici de az sayıda hayvan kesince ciddi oranda sakatat ürünlerinde sıkıntı yaşanmaya başlandı. Daha önceden 20 liradan aldığımız kuzu ciğeri karaborsa gibi neredeyse et fiyatını geçecek şekilde 37-40 liradan satılmaya başlandı. Bizlerde bu fiyat karşısında zarar etmeye başladık. Çünkü maliyet arttı. Şu anda 10 lira olan ciğer porsiyonu 20 liradan satılmaya başlandı, bazıları ise porsiyonlarını küçülttü. Biran önce bu soruna çare bulunması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba'dan destek bekliyoruz." Şanlıurfa'da ciğerin karaborsaya düşmesi üzerine müşterilerin tavuk ürünlerine yöneldiğini belirten kebapçı Seyhmus Kaya, "Şanlıurfa'da ilk defa bu yıl kebapçılar olarak ciğer ve diğer sakatat ürünlerini bulmakta zorluk çekiyoruz. Şanlıurfa'da temin edemediğimiz ürünü çevre illerden getiriyoruz. Buda bize oldukça masraflı oluyor. Bu fiyatlar karşısında ciğerler porsiyonu pahalı olmasına neden olunca vatandaş et ve tavuk ürünlerine yöneliyor" dedi.