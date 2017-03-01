(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da bıçaklı kavga 1 yaralı
ŞANLIURFA'da, 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Mehmet K., yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Yusuf Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefon satışı yapan Mehmet K., işyerine gelen ismi öğrenilmeyen kişiyle tartışmaya başladı....
01 Mart 2017 Çarşamba 16:22
ŞANLIURFA'da, 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Mehmet K., yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Yusuf Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefon satışı yapan Mehmet K., işyerine gelen ismi öğrenilmeyen kişiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mehmet K., bacağından yaralanırken, saldırgan kaçtı. Mehmet K., kavgayı görenlerin çağırdığı ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
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