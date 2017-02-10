(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da avukatlardan OHAL tepkisi

ŞANLIURFA Barosu'na kayıtlı bir grup avukat, OHAL ile birlikte gözaltı merkezleri ve cezaevlerinde temel hakların ihlal edildiğini öne sürdü. Avukatlar, bu yöndeki açıklamayı adliye önünde yapma isteklerine olumsuz yanıt veren polislerle kısa süre tartıştı. Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı bir grup avukat cübbelerini giyerek, ellerinde tutuklu meslektaşlarının fotoğrafıyla adliye önünde basın açıklaması yapmak istedi. Avukatların açıklama yapmasına polis, kentte valilik tarafından 1 ay boyunca her türlü etkinliğin yasaklandığını dile getirerek izin vermedi. Bunun üzerine avukat ve polisler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından avukatlar, adliye binasının karşısında bulunan baro hizmet binasında toplantı düzenledi. Avukatlar adına gazetecilere konuşan Güldal Beyazağaç, Şanlıurfa’da OHAL ile birlikte yürütülen FETÖ/PDY ve PKK/KCK soruşturması kapsamında birçok hukuksuz uygulamanın ortaya çıktığını öne sürdü. Beyazağaç, gözaltı ve tutuklamalarda yeterli kanıt aranmadığını, suçluların yanında suçsuz insanların da büyük sıkıntılar çektiğini belirterek, "OHAL nedeniyle uzun olan gözaltı süreleri gereksiz yere uzatılmakta insanlar bir nevi gözaltı ile cezalandırılmaktadır. Aynı şey tutuklamalar için de geçerlidir. Tutuklular aylarca beklemekte, haklarında davalar açılmamaktadır. Dosyalarda gizlilik kararı bulunduğundan, ne için tutuklandıkları bilinmemekte, savunmaları bu nedenle gerektiği gibi yapılamamaktadır" dedi. Operasyonlar çerçevesinde uzun gözaltı süreleri olduğunu ve gözaltı şartlarının çok kötü olduğunu savunan Beyazağaç, "İnsanlar spor salonunda bekletilmekte, 200 kişi bir tuvaleti kullanmakta, banyo yapma imkanı bulunmamaktadır. Avukatlarıyla görüşmeleri kısıtlıdır. Önce beş gün görüşmeme yasağı getirilmiş, bu da yetmiyormuş gibi, hukuksuz olarak ailelerinden muvafakat alma şartı getirilmiştir. Hukuki olan şüphelinin kendi avukatını seçmesidir, ailelerin değil. Yine kanuni olmamakla birlikte gözaltına alınanlara ters kelepçe takılıp, adliye koridorlarında gezdirilmekte, bu şekilde rencide edilmektedirler" diye konuştu.