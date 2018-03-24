Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,() Şanlıurfa'da aralarında gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik gibi suçlardan aranırken yakalanan 28 kişiden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün içersinde çeşitli tarihlerde işledikleri suçlardan dolayı aranan kişilere yönelik operasyon yaptı. 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da aranan 13 kişi tutuklandı
Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,() Şanlıurfa'da aralarında gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik gibi suçlardan aranırken yakalanan 28 kişiden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü...
24 Mart 2018 Cumartesi 17:28
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.