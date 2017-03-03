Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, kent merkezinde vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Kentin simgesi konumundaki Balıklıgöl kavşağında taşan suların çamurla birlikte tünele akması sonucu çok sayıda araç çamura saplandı. Uzun araç konvoyunun oluştuğu yolda mahsur kalan sürücüler, belediye hizmetlerinin yetersizliğinden yakındı. Sürücüler, kendi imkanlarıyla çağırdıkları çekicilerle çamura saplanan araçlarını çekmeye çalıştı. Yağış nedeniyle özellikle kırsal mahallelerde bulunan arazilerdeki ekinlere zarara verdi. Dolu yağışının ardından yerler beyaz bir örtüyle kaplandı.
(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, kent merkezinde vatandaşlar ile sürücüler...
03 Mart 2017 Cuma 22:08
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