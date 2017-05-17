Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ve 510 kaçak cep telefonu ele geçirdiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Şanlıurfa-Mardin karayolunda kontrol noktası oluşturan polis, Nasır B. yönetimindeki 27 DG 693 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilin kapılarının içerisine gizlenmiş 510 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el koyan polis otomobil sürücüsü Nasır B.'yi gözaltına aldı.
(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da, 510 kaçak telefon ele geçti
Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ve 510 kaçak cep telefonu ele geçirdiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Şanlıurfa-Mardin karayolunda kontrol noktası oluşturan polis, Nasır...
17 Mayıs 2017 Çarşamba 16:03
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