Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da, 510 kaçak telefon ele geçti

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ve 510 kaçak cep telefonu ele geçirdiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Şanlıurfa-Mardin karayolunda kontrol noktası oluşturan polis, Nasır...

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ve 510 kaçak cep telefonu ele geçirdiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Şanlıurfa-Mardin karayolunda kontrol noktası oluşturan polis, Nasır B. yönetimindeki 27 DG 693 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilin kapılarının içerisine gizlenmiş 510 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el koyan polis otomobil sürücüsü Nasır B.'yi gözaltına aldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246