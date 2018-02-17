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(Görüntülü Haber) Sandıklı'da trafik kazası: 2 ölü

AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde, önce aynı yönde ilerleyen otomobille ardından da park halindeki traktör römorkuyla çarpışan otomobildeki Namık Kemal Kılınç (65) ile Fadime Akın (53) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 18.30 sıralarında...

AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde, önce aynı yönde ilerleyen otomobille ardından da park halindeki traktör römorkuyla çarpışan otomobildeki Namık Kemal Kılınç (65) ile Fadime Akın (53) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 68’inci kilometresinde, Sandıklı’ya bağlı Gökçealan köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammet Öncü idaresindeki 06 LVJ 06 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen Namık Kemal Kılınç idaresindeki 35 AF 1317 plakalı otomobil çarpıştı. Kılınç’ın otomobili savrularak yol kenarında patates satan Hüseyin Ünal’a ait park halindeki 03 L 3554 plakalı traktörün römorkuna da çarptı. Sürüklenen römork ve otomobil şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Namık Kemal Kılınç ile aynı araçtaki Fadime Akın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Namık Kemal Kılınç ve Fadime Akın’ın cansız bedenleri Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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