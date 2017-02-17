Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar) ,() AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde iki katlı evin bacasında çıkan yangın korkuttu. Yangın saat 10.00 sıralarında Hisar Mahallesi Kızık Caddesi'nde İzzet Akay'a ait iki katlı evin bacasında çıktı. Sabah sobayı yakmak isteyen İzzet Akay bacada yangın başladığını fark etti. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.
(Görüntülü Haber) Sandıklı'da baca yangını korkuttu
Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar) ,() AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde iki katlı evin bacasında çıkan yangın korkuttu. Yangın saat 10.00 sıralarında Hisar Mahallesi Kızık Caddesi'nde İzzet Akay'a ait iki katlı evin bacasında...
17 Şubat 2017 Cuma 12:27
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