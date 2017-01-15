(Görüntülü Haber) Sancaktepe'de 3 araç alev alev yandı

*Sancaktepe'de park halindeki 3 araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçlar alev alev yanarken Yangın, araçların önünde bulunduğu binaya da sirayet etti. *Araçların ve binanın alev alev yanışı amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul Yangın, Sancaktepe Fatih Mahallesi Emirgan sokakta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir binanın önünde park halinde bulunan bir otomobilde bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın kısa sürede diğer iki araca ardından binaya sıçradı. Yangın kısa sürede tüm alanı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. YANGIN AMATÖR KAMERADA Yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekiplerinin geç kaldığını iddia eden bina sakinleri sitem etti. Bina sakinleri, olay yerine varan ilk itfaiye ekibine yangına müdahale etmeleri için tepki gösterdiler. Bu anlar ise amatör kameralara yansıdı. Görüntülerde, araçların alev alev yanması ve yangının binaya sıçraması kaydedildi. ARAÇLAR KULLANILMAZ HALE GELDİ Yaklaşık 1 saatik çalışma ile tamamen ssöndürülen yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yanan araçlar kullanılmaz hale geldi. Yangının sıçradığı binada ise maddi hasar oluştu. GÖRGÜ TANIKLARINDAN İTFAİYE GEÇ MÜDAHALE ETTİ İDDİASI Olayı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yangına geç müdahale ettiğini iddia ettiler. Bir bina sakini itfaiyenin olay yerine geldikten sonra yangına müdahele etmekte geciktiğini belirterek, “Balkondan bir patlama sesi duydum. Baktığımda ağaçlar yanıyordu. Aşağı indik ıslıklar çalarak insanları uyandırdık. İtfaiyeyi aradık. Yarım saat geçtikten sonra geldiler. Geldikten sonra hortumları çalıştırmadılar. Bu şekilde 14 dakika bekleyip binanın yanmasını seyrettiler" dedi. Diğer vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin yangına geç müdahale etmesine tepki gösterdiler.