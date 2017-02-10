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(Görüntülü Haber) Sanayi sitesinde korkutan yangın

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), () MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, sanayi sitesinde oto kaporta dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü. Ulusal...

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), () MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, sanayi sitesinde oto kaporta dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki sanayi sitesinde yer alan Serdar Ballı'ya ait oto kaporta dükkanında bugün 18.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekibi, gelişi güzel park edilmiş araçlar nedeniyle yangın yerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Polis ekiplerinin trafiği açmasıyla itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada polis çevre güvenliği alarak meraklı vatandaşları uzaklaştırdı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, çevre dükkânlara sıçramadan söndürüldü. Büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu iş yeri, kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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