(Görüntülü Haber) Samsun’da sanatçıları yaralayan 3 şüpheli yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da bir parkta oturan 2 sanatçıyı tabanca ile yaralayıp dövdükleri iddia edilen 3 kişi, polisin 23 güvenlik kamerası incelemesi sonrasında yakalandı. Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde 22 Ocak Pazar gecesi meydana geldi. Heykeltıraş olan ve geçici görevle İzmir'den gelerek Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nde çalışan 33 yaşındaki Ozan Özcan ile senarist arkadaşı 35 yaşındaki Arif Nas, Anıt Park'ta bir süre yürüyüş yaptıktan sonra banka oturdu. Bir süre sonra Ozan ile Nas'ın yanlarına gelen Y.E.K., Y.S. ve O.K. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E.K., iddiaya göre üzerinde bulunan tabancayla Ozan Özcan’ı iki dizinden yaralarken Y.S. ve O.K. da Arif Nas’ı döverek olay yerinden kaçtı. Yaralı sanatçılar olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİLER Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 23 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek Y.E.K., Y.S. ve O.K.'yı tespit edip dün yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, olayda yaralanan sanatçıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.