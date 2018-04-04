(Görüntülü Haber) Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli adliyede
SAMSUN'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli ise savcılık talimatıyla sınır dışı edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde...
04 Nisan 2018 Çarşamba 12:54
SAMSUN'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli ise savcılık talimatıyla sınır dışı edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik, 28 Mart'ta operasyon düzenledi. Terörle Mücadele ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, belirlenen adreslere baskınlar yapıldı, 20'si Irak, 1'i Suriye uyruklu 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u, savcılık talimatıyla sınır dışı edildi. Diğer 12 şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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