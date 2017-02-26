(Görüntülü Haber) Samsun'da trafik kazası: Anne ve oğlu öldü, 6 kişi yaralandı

Suat PALA / VEZİRKÖPRÜ(Samsun), () - SAMSUN'un Vezirköprü İlçesi'nde 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı trafik kazasında Hamiye Keskin (26) ve oğlu Emirhan Keskin (3) hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kaza dün gece Vezirköprü İlçesi Samsun-Sinop Karayolu Yağınözü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre 33 BVZ 98 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Osman Keskin, (30) iddiaya göre aynı yönde önünde giden ve farları yanmadığı öne sürülen Ahmet Keskin yönetimindeki 55 PE 778 plakalı kum yüklü traktörü son anda fark etti. Keskin, direksiyonu kırarak traktörü sollamaya çalıştı. Bu sırada otomobil karşı yönden gelen Dursun Türker'in (23) yönetimindeki 42 U 6763 plakalı otomobille çarpıştı. Ardından iki otomobil traktörün römorkuna çarpıp savruldu. Kazada sürücü Ali Osman Keskin'in aracında bulunan eşi Hamiye Keskin ve oğlu Emirhan Keskin olay yerinde öldü. Kazada Recep Çelik (24), Berat Emre Keskin (4), Uğur Çelik (22), sürücü Ali Osman Keskin, sürücü Dursun Türker (23), Hikmet Nizam (51) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Berat Emre Keskin yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. SIKIŞAN CESETLER GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI Araç içinde sıkışan Hamiye Keskin ve oğlu Emirhan Keskin'in cesetleri ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle çıkarılarak otopsi için Vezirköprü İlçe Devlet hastanesi morguna götürüldü. Traktör sürücüsü Ahmet Keskin Jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.