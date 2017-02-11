(Görüntülü Haber) Samsun'da müteahhit cinayeti şüphelileri teslim oldu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da müteahhit 41 yaşındaki Aygün Eskitoğlu'nu öldürülmesi olayıyla ilgili aranan 3 şüpheli polise teslim oldu. Olay, 5 Şubat günü İlkadım İlçesi Kalkanca Mahallesi'nde meydana geldi. Müteahhit Aygün Eskitoğlu ile eşi N.E. iddiaya göre ailevi nedenlerden tartıştı. N.E. evini terk ederek babası Ayhan Yağız'ın evine gitti. Aynı günün akşamı Aygün Eskitoğlu eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gidip kapının zilini çaldı. Kapı açılmayınca beklemeye başlayan Aygün Eskitoğlu'nun belinde silah olduğunu fark eden kayınpederi Ayhan Yağız, iddiaaya göre odadan ruhsatsız tabancasını alarak kapıya çıktı. Damat-kayınpeder müteahhitler arasındaki tartışma kısa sürede apartman içinde silahlı çatışmaya dönüştü. Müteahhit Aygün Estikoğlu, kayınpederi Ayhan Yağız'ın tabancasından çıkan 7 kurşunla olay yerinde yaşaamını yitirdi. Olay yerine gelen polis, Ayhan Yağız'ı tabancayla yakaladı. Olay sonrası polis N.E. ve Ayhan Yağız'ı gözaltına alarak, olaya karıştığı iddia edilen 3 kişiyi arama çalışması başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve 7 Şubat günü adliyeye sevk edilen N. E. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ayhan Yağız ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası aranan ve olaya karıştıkları ileri sürülen Ayhan Yağız'ın oğulları İ.Y. (42) ve H.Y. (36) ile B.K. (40) dün akşam polise teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli üstlerinde çelik yelek ve geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.