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(Görüntülü Haber) Samsun'da fuhuş çetesine operasyon: 8 gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da zorla cinsel ilişkiye girdiği 5 kadına fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 43 yaşındaki Mehmet K. ve 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne...

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da zorla cinsel ilişkiye girdiği 5 kadına fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 43 yaşındaki Mehmet K. ve 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada Mehmet K. ve beraberindeki bazı kişilerin İlkadım İlçesi'nde kiraladıkları üç ayrı evde para karşılığı fuhuş yaptırdıklarını belirledi. Yaklaşık 3 ay önce şüphelilerle ilgili soruşturma başlatan sivil ekipler, yapılan istihbarat çalışmalar sırasında Mehmet K.'nın, S.A. (24), A.Ö. (40), İ.G. (29), N.İ. (22) ve G.I. (23) adlı kadınlarla zorla cinsel ilişkiye girdikten sonra ölümle tehdit ederek, beraberindeki Meryem Ç. (39), Kerim I. (46), Kadir T. (54), Nasibe İ. (55), Hasan B., (47) Muzaffer R.S. (57) ve Mevlüde A. (43) isimli şüphelilerle birlikte kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Soruşturmayı tamamlayan polis, dün sabah 8 şüphelinin evine eş zamanlı baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler bugün 'cinsel taciz', 'şantaj', 'tehdit', 'fuhuş için yer temin etmek', 'fuhuşa zorlamak've 'fuhuşa aracılık etmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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