(Görüntülü Haber) Samsun'da FETÖ operasyonu: 9 polis gözaltına alındı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda, daha önce ihraç edilen ve 'ByLock' kullandığı iddia edilen 2 emniyet amirinin de aralarında bulunduğu 9 polisi gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, bugün Samsun ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda örgüt ile bağlantılı haberleşme programı olan 'ByLock' kullandıkları iddia edilen ve daha önce mesleklerinden ihraç edilen emniyet amirleri M.A., ve İ.A., komiser yardımcısı A.A., başpolisler O.K., D.A. ve polis memurları M.E., Y.D., N.B. ile E.İ., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tablet ve bilgisayarlara da el kondu. Soruşturma sürüyor.