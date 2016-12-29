Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Son dakika... Asgari ücret 2017 yılında 1,404 lira
Asgari ücret 2017 yılında 1,404...
Mersin'de baba kız sel sularına kapıldı... İşte o görüntüler
Sel sularına kapılan baba-kızın çaresizliği
Ahmet Şık gözaltına alındı
Ahmet Şık gözaltına alındı
Yağmur ve Fırtına İstanbul'da hayatı durdurdu
Vinç kamyonun üzerine devrildi

(Görüntülü Haber) Samsun'da FETÖ'den 26 kişi adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, ()-SAMSUN'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Samsun merkezli 14 ilde yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 26 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, ()-SAMSUN'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Samsun merkezli 14 ilde yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 26 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organiz Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 8 gün önce, Samsun merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Muğla, Karabük, Rize, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Bayburt ve Ağrı illerinde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyon kapsamında, iddiaya göre içlerinde askeri liselerden atılanlar, öğrenciler, mühendisler, memurlar, diş doktoru, iş adamları, teğmen ve ev kadınlarının bulunduğu 2'si kadın 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ait 41 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, ele geçen bilgisayar ve tabletlere el koydu. Soruşturma sırasında gözaltına alınan şüphelilerden öğretmen olan Üzeyir A.'nın Samsun'da askeri okullara kimlerin alınıp alınmayacağına karar veren kişi olduğu tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde 8 gün boyunca sorgulanan 26 şüpheli bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55