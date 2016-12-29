(Görüntülü Haber) Samsun'da FETÖ'den 26 kişi adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, ()-SAMSUN'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Samsun merkezli 14 ilde yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 26 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organiz Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 8 gün önce, Samsun merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Muğla, Karabük, Rize, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Bayburt ve Ağrı illerinde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyon kapsamında, iddiaya göre içlerinde askeri liselerden atılanlar, öğrenciler, mühendisler, memurlar, diş doktoru, iş adamları, teğmen ve ev kadınlarının bulunduğu 2'si kadın 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ait 41 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, ele geçen bilgisayar ve tabletlere el koydu. Soruşturma sırasında gözaltına alınan şüphelilerden öğretmen olan Üzeyir A.'nın Samsun'da askeri okullara kimlerin alınıp alınmayacağına karar veren kişi olduğu tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde 8 gün boyunca sorgulanan 26 şüpheli bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.