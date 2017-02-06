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(Görüntülü Haber) Samsun'da DEAŞ şüphelisi 12 kişi adliyede

SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları oldukları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 1'i kadın 12 Iraklı adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 7 gün...

SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları oldukları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 1'i kadın 12 Iraklı adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 7 gün önce yaptıkları istihbarat çalışmada, Iraklı bazı vatandaşların terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğunu tespit etti. Yapılan tespitin ardından merkez İlkadım İlçesi'nde 6 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis, 1'i kadın 12 Iraklıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen 450 bin lira para ile bilgisayar kasası ve tabletlere el kondu. Emniyet Müdürlüğü'nde 7 gündür polis tarafından sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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