(Görüntülü Haber) Samsun'da DEAŞ'lı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKSBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine yaptığı baskında gözaltına alınan 12 Iraklı şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin, DEAŞ'ın mahkemelerinde şeriat uygulayıcısı oldukları iddia edildi.



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Müvcadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 gün önce yaptıkları istihbarat çalışmasında merkez İlkadım İlçesi Rasathane Mahallesi'nde, DEAŞ'lı teröristlere ait bir hücre evi olduğunu belirledi. Söz konusu eve 1 bomba imha polisi, 2 özel harekat polisi ve 12 Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli toplam 15 polisle baskın düzenlendi. Iraklı oldukları belirlenen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ele geçen dijital delillere el konuldu.



İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 7 şüpheli Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



Öte yandan gözaltına tutulan Abdulhadi Ayed Salih S. (25), Taha Fathı Abdullah A. (26), Saad Ahmed Y. (25) ve Adil Halaf Salih S.'nin (33) ve Wısam Esaa Mahammed M.(33) hakkında yapılan soruşturma sırasında DEAŞ mahkemelerinde şeriat uygulayıcısı olarak üst düzey görev yaptıkları ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün süren sorguları tamamlanan 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.





