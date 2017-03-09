(Görüntülü Haber) Samsun'da belediyeden ihraç edilen 7 personele FETÖ'den gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi ile 3 ilçe belediyelerindeki görevlerinden ihraç edilen 1'i kadın toplam 7 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik, İlkadım ve Atakum İlçe Belediyesi'ndeki görevlerinden ihraç edilen Süreyya Ç., Hüsnü K., Vedat Ş., Arif S., Osman Ş., Ahmet E.G. ve Sevki Y., bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tespit edildikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.