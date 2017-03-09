Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi ile 3 ilçe belediyelerindeki görevlerinden ihraç edilen 1'i kadın toplam 7 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik, İlkadım ve Atakum İlçe Belediyesi'ndeki görevlerinden ihraç edilen Süreyya Ç., Hüsnü K., Vedat Ş., Arif S., Osman Ş., Ahmet E.G. ve Sevki Y., bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tespit edildikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Samsun'da belediyeden ihraç edilen 7 personele FETÖ'den gözaltı
Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi ile 3 ilçe belediyelerindeki görevlerinden ihraç edilen 1'i kadın toplam 7 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Büyükşehir...
09 Mart 2017 Perşembe 16:07
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.