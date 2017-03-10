Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da helikopter düştü !
İstanbul'da helikopter düştü !
ASELSAN'na FETÖ operasyonu 53 gözaltı
ASELSAN'na FETÖ operasyonu 53 gözaltı
ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik yaptığı iddiası
ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik...
Güney Kore Cumhurbaşkanı Park, Anayasa Mahkemesi'nce azledildi
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı Park'ı azletti

(Görüntülü Haber) Samsun'da 2 kilo 410 gram bonzai ele geçirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da polisin yaptığı operasyonda 2 kilo 410 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili baba ve oğlu ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü...

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da polisin yaptığı operasyonda 2 kilo 410 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili baba ve oğlu ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, İstanbul'dan Samsun'a kamyonla gelen 52 yaşındaki Cemil Ç. ve oğlu 26 yaşındaki Ertuğrul Ç.'yi takibe aldı. Ertuğrul Ç., Tekkeköy İlçesi'nde kamyondan inerek motosikletle İlkadım İlçesi'nde bulunan Derebahçe Mahallesi'ne gitti. Polis takip sonrasında kamyonu durdurarak, motosikletin de gittiği adrese operasyon düzenledi. Kamyonda yapılan aramada 4 paket halinde 1 kilo 940 gram bonzai, motorda yapılan aramada ise 1 paket içerisinde 470 gram bonzai olmak üzere toplam 2 kilo 410 gram bonzai ele geçirildi. Polis olayla ilgili baba ve oğlu ile 26 yaşındaki Oğuzhan U., 19 yaşındaki Onur A. ve 19 yaşındaki Selim Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.