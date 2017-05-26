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(Görüntülü Haber) Samsun'a şehit ateşi düştü

TERME (Samsun), () - AĞRI'nın Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in acı haberi, memleketi Samsun'un Terme İlçesi'ndeki ailesine ulaştı. Ağrı'nın...

TERME (Samsun), () - AĞRI'nın Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in acı haberi, memleketi Samsun'un Terme İlçesi'ndeki ailesine ulaştı. Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in acı haberi ailesine verildi. Askeri yetkililer tarafından memleketi Samsun'un Terme İlçesi Sakarlı Mahallesi'nde yaşayan ailesi acı haberle yıkıldı. Yakınları ve komşuları da eve akın ederek taziye ziyaretinde bulundu. Sakarlı Mahallesi'nde bulunan baba evine Türk Bayrağı asıldı. Evli ve bir çocuk babası olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in cenazesinin Samsun'a getirileceği belirtildi.

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