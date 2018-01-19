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(Görüntülü Haber) Saman yüklü kamyon yandı

HABER-KAMERA Sait KARADUMAN-AFYONKARAHİSAR, () AFYONKARAHİSAR'da, tamir edilmeye çalışılan saman yüklü kamyon, spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında hasar görürken, tonlarca saman tamamen yandı. Kütahya'dan...

HABER-KAMERA Sait KARADUMAN-AFYONKARAHİSAR, () AFYONKARAHİSAR'da, tamir edilmeye çalışılan saman yüklü kamyon, spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında hasar görürken, tonlarca saman tamamen yandı. Kütahya'dan Afyonkarahisar'a saman getiren İrfan Acar'ın kullandığı 15 PK 110 plakalı kamyon, saat 13.00 sıralarında Salar Beldesi'nde arızalandı. Saman yüklü dorse ile şoför kabini arasında bir ayrılma olduğu gören Acar, kamyonun beldedeki bir tamirhaneye götürüp, ayrılan yerin kaynaklanmasını istedi. Çalışmanın ardından kaynak yerlerinin spiral makinesiyle temizlendiği sırasında çıkan kıvılcımlar, samanın üzerindeki brandayı tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın samana da sıçradı. Yangının tamirhane ve yanındaki evlere sıçramaması için kamyonu açık bir alana çeken İrfan Acar, itfaiyeden yardım istedi. Acil çağrı üzerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi ve Salar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle kamyon dorsesinde maddi zarar meydana gelirken, tonlarca saman tamamen yandı.

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