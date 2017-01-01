(Görüntülü Haber) Saldırının gerçekleştiği gece kulübünün yüksekten görüntüsü (3)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Ortaköy'de saldırının gerçekleştiği gece kulübü yüksekten böyle görüntülendi. Hareketliliğin sürdüğü gece kulübünün çevresinde çok sayıda polis ekibinin olduğu görülüyor. Deniz de ve 15 Temmuz şehitler köprüsünde de polisin önlem aldığı kameraya yansıdı.