Haber: Hakime TORUN - Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL Arkadaşını Ortaköy'deki saldırıda kaybeden bir kadın, Reina'nın kapısına karanfil bırakarak gözyaşı döktü. Bensu Gürses, Reina'da saldırının olduğu gece Kenan isminde garson bir arkadaşının da çalıştığını silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini belirterek, "Noel ile yeni yıl kutlamasını ayıralım. Burada yeni yıl kutlaması vardı. Böyle bir saldırının olması çok acı. Artık böyle saldırılar olmasın" diye konuştu. Görüntü Dökümü: ------------------------ Bensu Gürses ile röp -Detaylar
(Görüntülü Haber)SALDIRIDA ARKADAŞINI KAYBEDEN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Haber: Hakime TORUN - Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL Arkadaşını Ortaköy'deki saldırıda kaybeden bir kadın, Reina'nın kapısına karanfil bırakarak gözyaşı döktü. Bensu Gürses, Reina'da saldırının olduğu gece Kenan isminde garson bir...
01 Ocak 2017 Pazar 18:31
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