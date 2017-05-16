(Görüntülü Haber) Salça bidonlarında esrar sevkıyatı

UŞAK'ta jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, bir otomobildeki domates salçası bidonlarının içinde 8 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Afyonkarahisar'dan Uşak'a uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar aldı. Afyonkarahisar plakalı aracı takibe alan ekipler, şehir merkezinde uyuşturucu maddenin başka bir araca nakledildiği sırada operasyon başlattı. Aracı durduran polis, 'Tora' adlı eğitimli narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, 4 plastik salça bidonu ve 1 karton kutuda 9 paket halinde 8 kilo 950 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili İ.A. (38) ve A.A. (42) gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

