KAYSERİ, () - KAYSERİ'de sakız kutuları ve küçük el çantaları içine gizlenmiş uyuşturucu metamfetamin maddesi bulundu. Uyuşturucu ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonda, Ankara plakalı 2 araçta bulunan M.B., F.N.D., M.L., R.Ş, F.K., A.B. ve M.K. yakalandı. Bu kişilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda, sakız kutuları ve küçük el çantalarının içine gizlenmiş halde 31 gram metamfetamin ele geçirildi. A.B. ve M.K. işlemlerinin ardından salıverilirken, gözaltına alınan M.B., F.N.D., M.L., R.Ş. ve F.K.'nin ise Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
(Görüntülü Haber) Sakız kutuları içinde uyuşturucu ticareti
KAYSERİ, () - KAYSERİ'de sakız kutuları ve küçük el çantaları içine gizlenmiş uyuşturucu metamfetamin maddesi bulundu. Uyuşturucu ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekiplerinin...
07 Şubat 2017 Salı 20:20
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.