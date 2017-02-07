(Görüntülü Haber) Sakız kutuları içinde uyuşturucu ticareti

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de sakız kutuları ve küçük el çantaları içine gizlenmiş uyuşturucu metamfetamin maddesi bulundu. Uyuşturucu ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonda, Ankara plakalı 2 araçta bulunan M.B., F.N.D., M.L., R.Ş, F.K., A.B. ve M.K. yakalandı. Bu kişilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda, sakız kutuları ve küçük el çantalarının içine gizlenmiş halde 31 gram metamfetamin ele geçirildi. A.B. ve M.K. işlemlerinin ardından salıverilirken, gözaltına alınan M.B., F.N.D., M.L., R.Ş. ve F.K.'nin ise Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.