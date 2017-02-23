Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kilo 660 gram esrar ele geçirildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Akyazı'da 5 eve eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Kapıları koçbaşıyla kırarak açan polis, yapılan aramalarda 24 kilo 660 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonrası yapılan yol kontrollerinde de durdurulan çok sayıda araçta arama yapıldı. 4 gram esrar ile 2 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
(Görüntülü Haber) Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kilo 660 gram esrar ele geçirildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Akyazı'da 5 eve eş zamanlı...
23 Şubat 2017 Perşembe 23:13
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