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(Görüntülü Haber) Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'da, polisin arama yaptığı otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, aralarında 6 aydır aranan cezaevi firarisi S.K'nın da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü...

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'da, polisin arama yaptığı otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, aralarında 6 aydır aranan cezaevi firarisi S.K'nın da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri uzun süredir takip ettiği uyuşturucu satıcılarını yakalamak için operasyon düzenledi. Polis, operasyonda takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi. Bunun üzerine araçta bulunan 5 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerden birinin uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 6 aydır aranan 'Paskal' lakaplı S.K. olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu zanlılarının evlerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, esrar, bonzai, uyuşturucu haplar ve satıştan elde edilen paralar ele geçirildi. Yapılan arama polis kamerasına yansıdı.

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