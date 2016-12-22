(Görüntülü Haber) Sakarya'da polisin asayiş operasyonu: 20 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde 150 polisle düzenlenen asayiş operasyonunda 20 kişi gözaltına alınırken, ruhsatsız 10 tüfek ile 8 tabanca ele geçirildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erenler İlçesi Yeni Mahalle'de belirlenen adreslere sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. 150 polisin katıldığı operasyonda ekipler, gün aydınlanmadan mahalledeki çok sayıda adrese baskın yaptı. Evleri didik didik arayan polis, bazıları gizli bölümlere yerleştirilmiş olan silahları ele geçirdi. Polis, ruhsatsız 8 tabanca ile 10 tüfeğe el koydu. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, bazı kişilerin kimlikleri kontrol edildi. Gözaltına alınan 20 kişi Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturma devam ediyor.