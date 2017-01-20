(Görüntülü Haber) Sakarya'da PKK şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi
SAKARYA'da, bölücü terör örgütü PKK ile bağlantıları tespit edilerek gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 kişinin PKK ile bağlantılı olduğu...
20 Ocak 2017 Cuma 14:52
SAKARYA'da, bölücü terör örgütü PKK ile bağlantıları tespit edilerek gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 kişinin PKK ile bağlantılı olduğu ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Hakan Ş. ile Mehmet G.'nin evlerinde yapılan aramada örgütsel dökümanlar ele geçirildi. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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