(Görüntülü Haber) Sakarya'da PKK şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi

SAKARYA'da, bölücü terör örgütü PKK ile bağlantıları tespit edilerek gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 kişinin PKK ile bağlantılı olduğu ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Hakan Ş. ile Mehmet G.'nin evlerinde yapılan aramada örgütsel dökümanlar ele geçirildi. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.