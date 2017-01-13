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(Görüntülü Haber) Sakarya'da FETÖ soruşturmasında 19 polis adliyeye sevk edildi

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç edilen 19 polis adliyeye sevk edildi. Sakarya...

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç edilen 19 polis adliyeye sevk edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sakarya merkezli 17 ilde operasyon yapıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri meslekten ihraç edilen 19 polisi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında 26 polis ise aranıyor. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından komiser yardımcısı Arif Killi, polis memurları Ahmet Doğan, Aşur Çiçek, Aydın Yaşkeçeli, Esra Özalp, Faik Doğan, Hakan Can, Hakan Perper, İsa Cin, Kamil Öğüt, Mehmet Alışmaz, Mehmet Emin Polat, Mustafa Makaraç, Ömer Yüksel, Rıdvan Elter, Servet Dağlı, Sevda Şeker, Yunus Emre Çobanoğlu ve Yusuf Şahin adliyeye sevk edildi.

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