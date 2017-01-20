(Görüntülü Haber)Sakarya'da FETÖ soruşturmasında 19 kişi adliyeye sevk edildi

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14'ü Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli 19 kişi adliyeye sevk edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle bağlantıları tespit edilen Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvanlılık Müdürlüğü'nde görevli 14 kişiyi gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ise örgüt üyesi oldukları iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. 5 şüpheli arasında Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde görevliyken bir süre önce görevden uzaklaştırılan Doç. Dr. Sakıp Köksal'ın da yer aldığı belirtildi. 19 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.