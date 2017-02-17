Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilerek gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Irak uyruklu 3 kişinin örgüt adına faaliyet yürüttüğü tepsit edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı'nda 3 kişinin yaşadığı eve baskın düzenledi. Polis, 56 yaşındaki Thamer İbrahim Merie Almarie, 23 yaşındaki Albulrahman Dawood Salman Algbri ve 27 yaşındaki Ayman Madani Adood'u gözaltına aldı. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilerek gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü...
17 Şubat 2017 Cuma 15:43
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.