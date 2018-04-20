Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL,() Taksim Meydanı'nda sahte parfüm satan kişiler arasında kavga çıktı. Taksim Meydanı ve Talimhane girişinde özellikle turistlere sahte parfüm satmaya çalışan kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönerken taraflar tekme tokat birbirine girdi. Toplanan kalabalığı görüp gelen polis tarafları uzaklaştırdı. Polisin ayrılmasının ardından parfüm satıcıları tekrar işe koyuldu.
(Görüntülü Haber) Sahte parfüm satıcıları Taksim'i karıştırdı
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL,() Taksim Meydanı'nda sahte parfüm satan kişiler arasında kavga çıktı. Taksim Meydanı ve Talimhane girişinde özellikle turistlere sahte parfüm satmaya çalışan kişiler arasında tartışma çıktı....
20 Nisan 2018 Cuma 14:45
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