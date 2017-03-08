(Görüntülü Haber) Sahte 'Komiser', yaşlı iki kardeşin 60 bin lirasını dolandırdı

Zafer KUMRU/ERZURUM, () - ERZURUM'da telefonda kendini 'Murat Komiser' olarak tanıtan ve 79 yaşındaki Ülker H. ile hasta ağabeyine ait 150 gram altın bilezik ile 40 bin lirayı dolandıran 3 kişi yakalandı. Olay, geçen 6 Mart günü saat 13.00 sıralarında merkez Palandöken İlçesi'ne bağlı Müftü Solakzade Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Ev telefonundan arayan dolandırıcılar, Ülker H.'ye Emniyet Müdürlüğünden aradıklarını belirterek, "Kuyumcu soygununa karışanlar, sizin kimliklerinizi kullanmış. Eve Murat Komiser gelecek ve evde bulunan paraların seri numaralarını alacaklar. Çalınan paralarla seri numaraları uyuşması durumunda hapse gireceksiniz" dedi. PARA VE ALTINLARI ALIP GİTTİ Bunun üzerine Ülker H. hasta ağabeyi ile birlikte "Buyursun gelsinler" dedi. Ülker H., evde bulunan 40 bin lira ile piyasa değeri 20 bin lira olan bileziği yatak odasından alarak oturma odasına getirip sehpanın üzerine bıraktı. Eve gelen sözde Murat Komiser, para ve altınları alarak "Burada 36 bin lira var" deyip, para ve altınları alarak evden ayrıldı. Daha sonra eve gelen diğer kardeş Erdal H. ablası ve ağabeyinin dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. 3 KİŞİ TUTUKLANDI Polisin yaptığı titiz çalışma sonucu şüphelilerin 01 ELC 84 plakalı otomobil ile Aşkale ilçesi yönüne gittikleri tespit edildi. Durdurulan otomobildeki dolandırıcı Savaş Bakır (22), Ali Avcı (38) ile Ali Akkan (38) gözaltına alındı. Üzerlerinde çıkan 15 bin lira aileye teslim edildi. Geri kalan para ve altınları alarak kaçan Ahmet Kaskat (38) ile Yalçın Sarı'nın (39) yakalanması için çalışma sürüyor. Adliyeye çıkarılan üç şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu.