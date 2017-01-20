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(Görüntülü Haber) Sahte kimlikle evlilik dolandırıcılığına 4 gözaltı

MUĞLA'nın Milas İlçesinde, başkasına ait nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırırak, çiftçi M.D. (22) ile evlenip, 8 bin 500 lirasını dolandıran Ebru Y. (22) ile gerçek eşi Yılmaz Y.'nin (33) de aralarında bulunduğu 4 kişi...

MUĞLA'nın Milas İlçesinde, başkasına ait nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırırak, çiftçi M.D. (22) ile evlenip, 8 bin 500 lirasını dolandıran Ebru Y. (22) ile gerçek eşi Yılmaz Y.'nin (33) de aralarında bulunduğu 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Milas'ın Türbe Akkovanlık Mahallesi'nde yaşayan M.D., geçen ay İzmir'in Kemalpaşa İlçesindeki bir kişi aracılığıyla tanıştığı, kendisini 'G.A.' olarak tanıtan Ebru Y. ile evlendi. M.D., bu evlilik için 8 bin 500 lira 'başlık parası' ödedi. Yeni evli çiftin kapısına dün jandarma geldi. Jandarma ekipleri, kapıyı açan M.D.'ye evinde Ebru Y.'yi zorla alıkoymaktan şikayet olduğunu söyledi. Ancak M.D., evde bu isimde bir kişinin yaşamadığını söyledi. Bu sırada gelin, jandarmalara Ebru Y.'nin kendisi olduğunu eşi Yılmaz Y. ve Kadir K. (44) ve Meryem İ. (36) ile M.D.'yi dolandıklarını itiraf etti. Ebru Y., M.D. ile evlenirken, bekar olan arkadaşı G.A.'nın nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırarak kullandığını da jandarmalara anlattı. Ebru Y., gözaltına alındı. İfadesinden yola çıkan jandarma, Yılmaz Y., Kadir K. ve Meryem İ.'yi de Milas'ta gözaltına aldı.Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün 'dolandırıcılık' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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