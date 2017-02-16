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(Görüntülü Haber) Sahte içki öldürdü

MERSİN'de sahte içki içtiği ileri sürülen 56 yaşındaki Mahmut Avcıoğlu hayatını kaybetti. Merkez Mezitli İlçesi'nde oturan Mahmut Avcıoğlu evinde içki içerken fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Avcıoğlu yapılan...

MERSİN'de sahte içki içtiği ileri sürülen 56 yaşındaki Mahmut Avcıoğlu hayatını kaybetti. Merkez Mezitli İlçesi'nde oturan Mahmut Avcıoğlu evinde içki içerken fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Avcıoğlu yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti. Alkol zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlenen Avcıoğlu, Müftü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede güçlükle ayakta duran eşi Nevin Avcıoğlu ise "Eşim sahte içki alıp içti. Daha sonra fenalaştı ve kaybettik. Lütfen kimse sahte içki içmesin. Kimsenin yuvası yıkılmasın" dedi.

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