Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tuzaklarına düşürdükleri kişilere sahte altınları gerçek gibi satarak dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, mağdurların ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından dolandırıcılık yapan kişilerin kimliklerini saptadı. Savcılık kararıyla operasyon düzenleyen polis şüpheliler; M.K., Y.C. ve O.K.'yi Gaziantep, Adana ve Adıyaman'da gözaltına aldı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
(Görüntülü Haber) Sahte altınla dolandırıcılığa 3 tutuklama
Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tuzaklarına düşürdükleri kişilere sahte altınları...
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:38
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