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(Görüntülü Haber) Sahipsiz valizden ayakkabılar çıktı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de Merkez Bankası yanındaki parkta bulunan sahipsiz valiz, içinde bomba olabileceği göz önüne alınarak özel giysilerini giyen bomba uzmanı tarafından açıldı. Valiz içerisinden erkek ve kadın...

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de Merkez Bankası yanındaki parkta bulunan sahipsiz valiz, içinde bomba olabileceği göz önüne alınarak özel giysilerini giyen bomba uzmanı tarafından açıldı. Valiz içerisinden erkek ve kadın ayakkabıları çıktı. Arifiye Mahallesi Simge Sokak'taki Merkez Bankası ve Reşadiye Cami yanında parkta sahipsiz bir valiz görenler bomba olasılığına karşı '155 Polis İmdat' hattını arayarak ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri valizin etrafına güvenlik şeridi çekip yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bomba uzmanı da özel giysilerini giyerek valizin yanına gitti. Bomba uzmanı yaptığı incelemede valiz içerisinde kadın ve erkek ayakkabısı ile bazı giysiler olduğunu belirledi ve daha sonra valiz içerisindekileri yere boşalttı. Ayakkabı ve giysiler daha sonra temizlik görevlisi tarafından tekrar valize dolduruldu. Valiz, polis merkezine götürüldü.

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