(Görüntülü Haber) Sahil Güvenlik ekipleri batan teknedeki 8 mülteci böyle kurtardı
BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, mültecileri taşıyan tekne batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi kurtarıldı. Kayıp olan bir kişinin arandığı bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtarma görüntülerini yayınladı....
21 Aralık 2016 Çarşamba 17:31
BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, mültecileri taşıyan tekne batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi kurtarıldı. Kayıp olan bir kişinin arandığı bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtarma görüntülerini yayınladı. Bugün saat 06.30 sıralarında Balıkesir'in Ayvalık'ın ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu mültecileri taşıyan fiber tekne Maden Adası açıklarında battı. 4'ü çocuk 1'i kadın 5 mülteci yaşamını yitirdi. 8 mülteci ise sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, mültecilerin ifadelerine göre içinde 14 kişi bulunduğu belirtilen teknedeki kayıp olan bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtarma görüntülerini yayınladı.
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