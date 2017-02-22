Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da hediyelik eşya satan mağazaya müşteri gibi giren kişinin tezgahta bulunan sadaka kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 2 Şubat günü saat 17.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Aziziye Mahallesi Türbe Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Bahçeci'ye ait mağazaya müşteri gibi giren bir kişi, işyeri sahibinin arkasını dönmesini fırsat bilerek tezgahta bulunan sadaka kutusunu alıp çantasına koydu. Birkaç ürüne bakıp normal davranışlar sergileyen şüpheli, daha sonra alışveriş yapmadan çıkıp uzaklaştı. Hırsızın sadaka kutusunu çaldığı anlar, işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
(Görüntülü Haber) Sadaka kutusunu çalan hırsız kameraya yakalandı
Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da hediyelik eşya satan mağazaya müşteri gibi giren kişinin tezgahta bulunan sadaka kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 2 Şubat günü saat 17.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi...
22 Şubat 2017 Çarşamba 21:37
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