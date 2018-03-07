Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL ) Suriye Dernekler Platformu üyeleri, Rusya Başkonsolosluğu önünde Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırıları protesto etti. İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan ve açıklama yapmak isteyen gruba, polis ekipleri açıklamanın izinsiz olduğunu belirterek izin vermedi. Polisler, gruba açıklamayı Galatasaray Lisesi önünde yapabileceklerini belirtmesi ardından grup buraya geldi. Suriye rejimi ve Rusya'yı protesto eden grup Suriye bayrağı ve dövizler açtı. Grup adına Arapça açıklama yapıldı. Grup açıklamanın ardından dağıldı.
(Görüntülü Haber) RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL ) Suriye Dernekler Platformu üyeleri, Rusya Başkonsolosluğu önünde Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırıları protesto etti. İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan...
07 Mart 2018 Çarşamba 14:18
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