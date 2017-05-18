Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA- Denizli karayolunda, içinde Rus turistlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
(Görüntülü Haber) Rus turistleri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 18 yaralı (1)
Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA- Denizli karayolunda, içinde Rus turistlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
18 Mayıs 2017 Perşembe 10:44
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