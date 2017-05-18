(Görüntülü Haber) Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi: 18 yaralı (3)

MUĞLA'da, içinde Rus turistlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrildiği kazada 2'si Türk 18 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Muğla- Denizli Karayolu Yaylasöğüt Mevkii'nde meydana geldi. Geçen Cumartesi günü 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı midibüs kazasından sonra bir kaza daha Muğla'da endişeye yolaçtı. Bodrum'dan aldığı Rus turistleri Denizli'nin travertenleriyle ünlü Pamukkale İlçesi'ne götüren Tamer Güngör yönetimindeki, 45 HD 0924 plakalı midibüs, yolun sağ tarafından şarampole devrildi.



Kazada 2'si Türk 18 kişi yaralandı. Devrilen aracı ve yaralıları görenler kazayı, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Jandarma, kaza yerinde inceleme yapıyor.