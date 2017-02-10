(Görüntülü Haber) Rus jetinin bombaladığı binada şehit olan Uzman Çavuş Şahin'e uğurlama töreni

Eyyüp BURUN- Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevliyken Rus savaş uçağının kazaen bombaladığı binada şehit olan askerlerden uzman çavuş 25 yaşındaki Mehmet Şahin'in cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenle, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'ne gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen harekat kapsamında dün El Bab bölgesindeki bir binaya Rusya'ya ait savaş uçaklarının kazaen bomba atması sonucu şehit olan 3 askerden uzman çavuş Mehmet Şahin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından gasilhaneye götürüldü. Burada yıkanan şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi başında, askerler ve imamlar tarafından dua edildi. Şehit için daha sonra Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama törenine; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, belediye başkanları, rektörler, STK ve siyasi parti temsilcileri ile askerler katıldı. Şehit uzman çavuş Şahin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında cenaze aracından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı. Şehidin cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde toprağa verilmek üzere Malatya'ya gönderildi. Rus jetinin kazaen bombalamasıyla şehit olan askerlerden uzman onbaşı Emre Mücahit Topal ve sözleşmeli er Ömer Akkuş'un cenazeleri ise, DNA incelemesi sonrası memleketlerine gönderilecek.