KİLİS () Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen ve Kilis'te camiye düşen roketle yaralanan Suriyeli Tarık Tabak da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Caminin kubbesine isabet eden roketle yaşamını yitiren diğer kişinin ise Muzaffer Aydemir olduğu belirlendi. 11 yaralının tedavilerine ise hastanelerde devam ediliyor.
(Görüntülü Haber) Roket saldırısında ölü sayısı 2'ye yükseldi
KİLİS () Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen ve Kilis'te camiye düşen roketle yaralanan Suriyeli Tarık Tabak da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Caminin kubbesine isabet eden roketle...
24 Ocak 2018 Çarşamba 20:29
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