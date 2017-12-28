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(Görüntülü Haber) Rögar kapağını çaldı

Aziz GÜVENER ADAPAZARI(Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, bir otomobilden ses sistemi ile döküm rögar kapağı çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı. Hırsızlık olayları, Adapazarı Güneşler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede...

Aziz GÜVENER ADAPAZARI(Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, bir otomobilden ses sistemi ile döküm rögar kapağı çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı. Hırsızlık olayları, Adapazarı Güneşler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede 1 haftada meydana gelen 6 hırsızlık olayında kimliği belirsiz kişiler evlere ve park halindeki araçlara girerek para ve eşyaları çaldı. Son iki olay, civarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 5212. Sokak'ta meydana gelen ilk olayda, sokakta park halinde bulunan otomobile giren hırsız araçtaki ses sistemini çaldı. Kameraya yansıyan alkollü olduğu tahmin edilen hırsızın olay yerinden 4 kez ayrılıp geriye döndüğü görüldü. Ayakta durmakta zorlanan hırsızın parmak izi bırakmamak için araca bezle dokunması ve açık kalan aracın kapısını tekmeyle kapatması dikkat çekti.Bu olaydan bir gün sonra ise sokağa kağıt toplama arabasıyla gelen bir kişi yolun ortasındaki döküm rögar kapağını çaldı. Olay anı yine aynı güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın yaklaşık 50 kiloluk kapağı taşımakta zorlandığı görüldü. Görüntüleri inceleyen polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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