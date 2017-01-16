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(Görüntülü Haber) Rize' de kaza; yaralılar var

Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen tır çarptı. Kazada yaralılar olduğu bildirildi..

Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen tır çarptı. Kazada yaralılar olduğu bildirildi..

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